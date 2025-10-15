Разкриха грешката на Борисов! Ще има ли нов кабинет?

Това, което се случи в Пазарджик е груба политическа грешка на ГЕРБ. Да подцениш значението на такива избори, на които има силни амбиции и ясни заявки, не се прощава. ГЕРБ трябва да плати някаква цена. Друг е въпросът дали вчерашното излъчване на живо, беше най-добрият отговор. Това заяви в ефира на bTV проф. Румяна Коларова. Тя коментира вчерашното изявление на Бойко Борисов, с което той обяви, че ГЕРБ няма да носи повече отговорност за правителството, прати депутатите си по родните им места, за да видят на място какво е състоянието на партията и заяви, че времето на Наталия Киселова като председател на НС е изтекло. Веднага след него лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви, че моментът е преломен и ДПС-Ново начало е готово да поеме своята отговорност за управлението на България!

"Към кого беше адресирано изказването на Борисов. Беше ясно, че имаше послания към активистите и депутатите. По-важното е, в рамките на парламентарното мнозинство към кого бяха те си послания. Това е големият въпрос, който ще си задаваме", добави проф. Коларова.

"Факт е, че се подцени Пазарджик. Там за ГЕРБ е въпрос на символика", заяви и доц. Татяна Буруджиева.

Според нея Пеевски не би искал директно да влезе в управлението, а към момента позицията му го устройва.

"За Пеевски е важно първо Ново начало да се стабилизира и да стане фактор. Защо му е да прекипява всичко и да прибързва. След едни избори нови ще може да влезе директно във властта. Не очаквам да видя негови хора сега във властта", каза Буруджиева.

Според Коларова Борисов е размахал пръст на БСП.

"Той се обърна основно към партньорите в правителството. В ГЕРБ вече са изтощени да споделят власт. Това е партия, която живееше и функционираше властта. Когато я загуби, осъзна, че е на друго място. Сложно е да обясни на своите хора защо по места се дава приоритет на други. Действително впечатлението е, че Желязков е бутафорен премиер. Нямам усещането, че той води този МС", заяви още Буруджиева.

"Борисов иронизираше, че ГЕРБ е изяден", категорична бе тя.

"Убедена съм, че в момента ГЕРБ ще направи изследвания по места. ГЕРБ не си играе. Те правят изследвания и редят листи със социология. Борисов няма да обезумее и да се движи по тезите на неговите опоненти", обясни Коларова.

"Няма да има никакви промени в кабинета", смята Буруджиева.

„Когато става дума за Киселова, това е заплаха. Има процедура за вот против Киселова. ГЕРБ може да я свали, ако реши да гласува. Това не значи, че кабинетът пада", заяви Коларова.

Според двете днес няма да има кворум в Народното събрание.

