Борисов отсече за скандала с ДАИ! Радикално решение

И бодита да им сложат, може и комбинезон - все тая, възмути се лидерът на ГЕРБ

01 окт 25 | 10:10
Незабавно закриване на ДАИ поиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заради корумпираните служители на агенцията, които лепнаха срамно петно на България, като поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс.

И бодита да им сложат, може и комбинезон - все тая, моето предложение е категорично да се закрие незабавно тази агенция, заяви в кулоарите на парламента Борисов, попитан дали трябва да се сложат боди камери на служителите от ДАИ след случая с Роби Уилямс. 

"Една част от дейността ще си отиде в КАТ, другата - ТОЛ системата може да я прави безпроблемно. Претоварването на колите - ТОЛ системата, превишена скорост - ТОЛ системата, тирове, всичко ... ТОЛ системата. И накрая на ТОЛ системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е", каза Борисов.

Има две теми, с които правителството трябва да се справи - водата и цените! Всичко останало е празнодумство! - категоричен бе Бойко Борисов.

Ние ли точно ще разследваме Сорос, каза той по повод отказа на пленарна зала да включи в дневния ред днес създаването на временна комисия за разследване дейността на фондациите на Сорос и неговите НПО-та в България. Искането бе на ДПС-Ново начало.

Автор Мира Иванова

