Борисов отсече за скандала с ДАИ! Радикално решение

Незабавно закриване на ДАИ поиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заради корумпираните служители на агенцията, които лепнаха срамно петно на България, като поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс.

И бодита да им сложат, може и комбинезон - все тая, моето предложение е категорично да се закрие незабавно тази агенция, заяви в кулоарите на парламента Борисов, попитан дали трябва да се сложат боди камери на служителите от ДАИ след случая с Роби Уилямс.

"Една част от дейността ще си отиде в КАТ, другата - ТОЛ системата може да я прави безпроблемно. Претоварването на колите - ТОЛ системата, превишена скорост - ТОЛ системата, тирове, всичко ... ТОЛ системата. И накрая на ТОЛ системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е", каза Борисов.

Има две теми, с които правителството трябва да се справи - водата и цените! Всичко останало е празнодумство! - категоричен бе Бойко Борисов.

Ние ли точно ще разследваме Сорос, каза той по повод отказа на пленарна зала да включи в дневния ред днес създаването на временна комисия за разследване дейността на фондациите на Сорос и неговите НПО-та в България. Искането бе на ДПС-Ново начало.

