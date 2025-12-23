Борисов повиши тон! Поиска закриване на КПК

В новия си стил - с видеопослание от социалните мрежи, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов издаде забрана на членовете на ГЕРБ във Варна.

"Настоявам представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев.

Партията няма нужда от служебна победа!

Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората, написа Борисов във Фейсбук.

Цялото ми доверие - на ГЕРБ, в КПК е вече изчерпано, считам, че тя не трябва да съществува, защото нищо, нищо не е останало там в нея, казва Борисов във видеото си.

Още в понеделник вечерта Борисов настоя и призовава представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

