Борисов с изненадващ ход за Терзиев, разкри новата цел

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов продължава със срещите из страната с представители на ГЕРБ.

Днес Борисов е на среща с кметове и членове на партията във Велико Търново, където е и премиерът в оставка Росен Желязков.

Преди лидера на ГЕРБ думата взема Желязков, който разясни какво е успяло да постигне правителството през последната година.

"Българската икономика се движи завидно добре, колкото и нашите опоненти се опитват да изграждат опорни точки", категоричен е министър-председателят в оставка.

"Ние сме там, където е българският национален интерес" добави Желязков.

"Партията не мисли за нищо друго, освен за това да направи живота на българите по-добър. И това е основното ни предимство пред всички други. За 1 година изпълнихме всичките си цели", заяви Борисов.

"Искаха незабавни избори, ние им ги дадохме. Какво ни предлагат освен техните амбиции да имат репресивните органи", попита той.

"Сега ключовата дума беше конвергентен доклад. Трябваше да се вземе това решение. Радев се държи като партиен лидер, а не като държавен глава. 10 години ползва президентството за партийни цели. Събрах колегите и им казах, че подаваме искане за конвергентен доклад. Представете си реакцията на Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а България беше останала отстрани? Към всички умни и красиви се обръщам - как щяха да наричат това правителство, този премиер, този лидер на ГЕРБ", продължи Борисов.

"Когато внесохме този доклад, рискът беше чудовищен за ГЕРБ. Всички излязоха да казват колко са против еврото. И Радев, и "Възраждане" и ППДБ, които са лицемери, хем са "за" да влезем в еврозоната, хем внасят вот на недоверие, Как без правителство ще влезем в еврозоната. Днес още един пирон в техния ковчев - Софикс с 15% ръст свети на световните фондови борси", каза още той.

"Обиждат на мафия, мутри, но нямат никакъв друг довод", категоричен е бившият премиер.

Той направи и сравнение - във Велико Търново тон боклук струва 112 лева, а в София - 285 лв. и добави, че всички в ГЕРБ трябва да са с високо вдигната глава, защото те са причината за всичко хубаво, което се е случило в държавата.

"Искам Терзиев да стои до последния ден, за да се види как управляват кметовете на ГЕРБ и как управляват кметовете на ППДБ и "Спаси София". Дори и оставката му да влезе в Столичния общински съвет, ГЕРБ ще гласува против. Терзиев е пълен провал и това е видно", отсече той.

Борисов припомни, че Планът за възстановяване беше напълно провален от всички преди тях, но правителството е успяло да вкара в българската икономика 4,6 млрд. лв.

"Теменужка Петкова направи така, че колегите от Митниците и НАП да вкарат над 14 млрд. лв. повече. Така успяхме да влезем под 3-те процента дефицит. Имаме ръст на Брутния вътрешен продукт над 3%", обясни председателят на ГЕРБ.

"Новата цел - това е модернизацията на страната", сподели бившият премиер и добави, че в момента имаме предприятия, които са над европейските.

"В нашата програма първа точка ще бъдат индустриализацията и иновациите на високо скъпи продукти", разкри Борисов.

"Има неща, които може да кажете, че без нас нямаше да се случат - справянето с нелегалната миграция, само ние устояхме на "зелената сделка", а българските миньори запазиха работните си места", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Единственото, което ще ме разочарова, е че толкова време президентската институция се ползва за нечестна политическа кампания. Той има запазено място в медиите и излиза като кукувицата от часовника. Чухте ли да каже нещо за боклука в София и за любимия му кмет? Там връзката е Държавна сигурност", коментира той.

"Само може да сте горди. Стягайте се! Сами срещу всички", заключи Борисов.

