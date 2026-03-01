Чудесно време до сряда, а след това...

Във вторник времето в страната ще бъде сравнително топло и приятно за сезона. Минималните температури ще се задържат между 2° и 6°, а максималните ще достигат 13°–18°. През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава малка. Сутрешните часове ще има условия за мъгли в котловинните и около водните басейни, но те ще са до обяд, прогнозират от "Метео Балканс".

Вятърът ще бъде слаб от северозапад, а в следобедните часове в Източна България ще се ориентира от североизток. С него ще започне да прониква малко по-студена въздушна маса, която ще постави началото на постепенно захлаждане.

Сряда: слънчево, но по-хладно

В сряда в по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево и почти тихо. Въпреки спокойната и стабилна обстановка, дневните температури ще се понижат с около 3–4 градуса спрямо вторник, което ще се усеща осезаемо в сравнение с по-топлото начало на седмицата.

Втората половина на седмицата: повече облаци и понижение на температурите

През втората половина на седмицата облачността ще се увеличи по-осезаемо. На места ще има превалявания, предимно слаби и главно от дъжд.

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В петък той ще се усили и ще се ориентира от север-североизток, което ще допринесе за по-съществено понижение на температурите.

В събота вятърът ще се завърти от изток-югоизток и до вечерта чувствително ще отслабне, но въздушната маса ще остане сравнително по-хладна.

Почивните дни: по-хладно и типично раннопролетно време

Температурите ще поемат трайна низходяща тенденция – първоначално в Източна България, а впоследствие и в останалата част от страната.

През почивните дни минималните стойности ще бъдат близки до нулата, а максималните в повечето райони ще се задържат между 7° и 12°. Това ще придаде по-хладен и типично раннопролетен характер на времето, без индикации за съществено застудяване или зимна обстановка.

