Министър с гореща информация за петроханското училище. Съдбата му

Частното училище "Космос", в което е бил записан 15-годишният Александър Макулев, намерен мъртъв в молитвена поза в кемпера на лама Калушев под връх Околчица, най-вероятно няма да бъде дерегистрирано. То има международен лиценз, който му позволява да провежда обучение дори българската му регистрация да бъде заличена. Това заяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в предаването "Защо?" на бТВ.

Към момента няма взето решение дали да бъде отнет лицензът на школото. Докладът по темата в МОН още не е готов. Ключовият въпрос е какво би се случило с останалите 139 деца – включително дали ще продължат да изучават български език, история и география, каза Игнатов.

Ламата Ивайло Калушев е записал момчето в частното училище „Космос" със съгласието на родителите. Обучението му там е било безплатно.

„Докладът още не е стигнал до мен. Връщам се от Брюксел. Надявам се тази седмица да го има", каза Игнатов и подчерта, че решението не може да бъде прибързано, защото има много неясноти около документацията на ученика и начина, по който е било оформяно обучението му.

По думите на министъра около половината от преподавателите в училището нямат педагогическа правоспособност, но това само по себе си не е автоматично основание за отнемане на лиценз, тъй като законът допуска придобиването ѝ в определен срок.

По-сериозният проблем според него е липсата на ясна и проследима информация.

„Има документ, че Александър е завършил, но не можем да проследим кога родителите са го записали, какъв договор са сключили, как са плащали", посочи Игнатов.

Той обясни, че в момента се проверява дали ученикът е бил на дневна или на свободна форма на обучение, както и защо при свободна форма изобщо са били извинявани отсъствия. Припомняме, че Алекс не е бил на училище 114 от общо 170 дни.

