За първи път! Основно училище изниква в "квартала на греха"

След като години наред беше познат като "квартала на греха" заради шума, младите хора и бурния нощен живот, все по-пренаселеният "Студентски град" ще получи важна нова придобивка - първото основно училище в квартала, съобщава "Актуално".

От Столична община съобщават, че официално стартира строителството на ново основно училище в кв. "Студентски град". Вече е факт и първата копка на кръстовището на ул. "д-р Йордан Йосифов" и ул. проф. "Христо Данов".

МОН участва, както с предоставянето на терена, така и с осигурено финансиране в размер на над 3,8 млн. евро по държавната програма за строеж и разширяване на ясли, детски градини и училища. Останалите средства се предоставят от Столична община.

В "Студентски град" досега нямаше училище за най-малките. На теротирята на квартала имаше единствено държавно учебно заведение - Професионалната гимназия по телекомуникации.

Бъдещото общинско училище ще осигури места за над 570 ученици, които ще бъдат разпределени в 24 паралелки. С реализацията на проекта държавата и общината отговорят на дългогодишната нужда на един от най-бързо развиващите се столични райони - да има ново училище.





