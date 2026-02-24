Министър Игнатов свиква важна работна среща

Служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов свиква днес работна среща с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) от цялата страна, съобщи пресцентърът на ведомството.

На срещата ще бъдат обсъдени актуалните задачи пред системата, както и необходимостта от запазване на деполитизация и неутралност на образователните институции в рамките на предстоящата предизборна кампания.

След края на срещата, около 15:00 часа, е предвиден брифинг за представителите на медиите, който ще се състои в ротондата на петия етаж в Министерството на образованието и науката (МОН).

Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата на образованието. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов на 19 февруари при приемането на поста от предшественика си Красимир Вълчев на, съобщи тогава пресцентърът на МОН.

Новият министър ще работи за плавен преход, за да се гарантира спокойствието в училищата, университетите и научните организации в предстоящите месеци. „Трябва да предпазим системата от предстоящата предизборна кампания и опитите за политизиране“, подчерта при приемането на поста проф. Сергей Игнатов.

