Йорданка Христова с аларма. Тормоз в ефира!

Недоволна от спортните коментатори е естрадната легенда Йорданка Христова. Певицата, която от години е фенка на червения ЦСКА, качи гневен пост, гласящ:

"Няма ли кой да научи коментаторите да мълчат? Прекаляват със статистика и излишно инфо".

Думите ѝ вероятно са по повод мача ЦСКА-Славия, който се проведе в събота, завършвайки 1:0 за армейците.

Дори и да не е за този мач, Данчето има пълно право, защото съвременните родни коментатори страдат от перманентна логорея и заливат клети зрител с всякакви всевъзможни глупости, само и само да не мълчат.

