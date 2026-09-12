Йорданка Христова се разбесня за ЦСКА
Тя нападна играчите, а не Христо Янев
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Тя нападна играчите, а не Христо Янев
Естрадната легенда каза кога е щастлива
Легендарната певица е запален фен на световното по футбол
Кметът Марин Киров подчерта значението на нейното творчество и присъствие в обществения живот на Царево
Песента на Дара "Бангаранга" постави рекорд
Йорданка Христова отново изненадва с енергия и нови проекти
Два изумителни въпроса възмутиха злрителите
Великият композитор почина на 79-годишна възраст
В случая тя е напълно права
Йорданка Христова и Кичка Бодурова с кментари във Фейсбук
Голямата певица се надява един ден Слънцето да изгрее над България
Певицата най-после задоволи дългогодишното любопитство на хилядите си поклонници
Но опита да запази бодрия си дух
С годините певицата развива силен интерес към духовните теми
Трогната и поласкана съм от отличието, каза големият глас на България
Звезди от различни сфери се събират на една сцена
Голямата певица представи в галерията в Благоевград поредната книга от биографичната си сага „Изповед“
Журито обаче няма право на глас, а само на коментари
Новият сезон на любимото шоу стартира скоро
Именитата изпълнителка се изповяда