Йорданка Христова призна за огромен кошмар в живота си!

"Ненавиждам насилието. Нито татко, нито майка са ме удряли. Те се разделиха без скандали, но когато Георги, покойният ми съпруг започна да излива гнева си не само към мен, но и към сина ми без основание, нямах намерение да бъда смирена повече, потърсих помощ от родителите му - да си го преберат. Действах".

Това сподели на премиерата на трилогията си "Изповед" една от най-големите български естрадни певици Йорданка Христова. Това е третата книга на певицата, която издава самата тя с помощта на дъщеря си Ивана.

Една от най-силните случки, които изпълнителката на "Съдба" разказва в творбата си е за преживяното психическо и физическо насилие над нея в продължение на четири години от страна на съпругът й - Георги Стоичков. В прилив на ярост един ден той я удря по носа и го чупи. "Алкохолът го правеше неконтролируем. Бях дала на татко да внесе в ПЧБ една сума и му казах да изтегли парите, за всеки случай. Дочух, че може да фалират.

Имахме участие с "Лос Хемелос" и се прибрах към 22,30 часа. Георги ме чакаше ва нтрето. Кимнах му с усмивка. Той ме изгледа зверски, без да отвърне, само пристъпи към мен и внезапно ме удари...Няма да навлизам в подробности, но носът ми оттогава е крив. Едва чух и разбрах какво изсъска: "Къде са, къде са парите?".

През две врати бяха децата. Бях ужасена", пише Данчето. С днешна дата обаче, тя сподели на премиерата, че си харесва "кривия нос" и за разлика от свои колеги, никога не би го оперирала, за да стане по-прав.

И друг път над голямата ни певица съпругът й упражнявал тормоз. Една вечер дори понечил да изгаси цигарата си в лицето й. "Успях да се предпазя с ръка. Рефлекс. Кръглият белег до палеца от външната страна на ръката ми се виждаше до неотдавна", споделя певицата.

На премиерата певицата сподели и една от най-големите си тайни от 2019 г. досега: "Аз съм една щастлива баба! Имам си две прекрасни внучки - Екатерина и Елена и майка им Ани, жената до синът ми Гришо", благодарна е певицата. Досега момчето й беше наложило вето да говори за него в интервюта и тя удържала на думата си.

