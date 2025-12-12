Обявиха най-стилната жена за 2025

Списание Vogue обяви най-стилните знаменитости за 2025 г.

Модните редактори сложиха в модната класация папа Лъв XIV, актьорите Тимоти Шаламе, Якоб Елорди, Александър Скарсгард, както и рапъра ASAP Rocky.

В ТОП 5 са моделът Алекс Консани и музикантът Bad Bunny.

На трето място е актрисата Джена Ортега, следват комикът Айо Едебири и рапърът Doechii.

Освен това в класацията бяха споменати актрисите Памела Андерсън, Зоуи Кравиц, Кейт Бланшет и тенисистката Винъс Уилямс.

