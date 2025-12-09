Стефания Колева призна за Ламбо

Стефания Колева отдаде емоционална почит на своя голям учител - легендата на българския театър и кино Стефан Данаилов, който днес щеше да празнува 83-ти рожден ден.

Колева публикува снимка на Мастъра и разказа как го помни от времето, когато я приел в своя клас в НАТФИЗ - момент, белязал целия ѝ артистичен път.

"Така го помня, когато ни прие в класа си – чаровен, бохем, в истинския смисъл на думите „широко скроен", искрен, прям", споделя актрисата.

Тя признава, че пази много негови съвети, но един от тях остава непроменимо в съзнанието ѝ:

"Всички сме грешни, но достойните ходят изправени."

Постът ѝ развълнува хиляди почитатели, които продължават да помнят и почитат Стефан Данаилов, оставил следа в поколения актьори.

