Пловдив отново става столица на театъра
Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
Следете всички новини, анализи и коментари за Стефан Данаилов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
Башар Рахал си спомни за ценен съвет, който получил от Мастъра
При него жената беше издигната в култ, споделя младият актьор
Актрисата първоначално смята да кандидатства археология
Актрисата разказа за човешката му страна
Легендата го тласка към неочакван път
Подписа договор с щатска болница
Актьорът разказа емблематичен спомен от студентските години, който описва характера на Мастър
Морал или истина? Често жертваме и двете, казва актрисата със съжаление
Днес Мастъра щеше да навърши 83
Актрисата коментира слуховете, че двамата са били любовници
Това съобщи режисьорът Димитър Гочев в профила си във Фейсбук
Един от най-добрите му приятели е Филип Буков
Джаз иконата ни е в отлична форма
Актьорът бе в последния клас на Мастера
Димитър Туджаров си спомни за началото на кариерата си
Една дълго пазена тайна излиза на бял свят
Владимир Ангелов снима с Майкъл Фасбендер и индийски звезди
През 2019 г. България се сбогува с един от най-обичаните си актьори
Данаилов-младши е готов за важна стъпка в живота си