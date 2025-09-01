Изненада! Ученик на Ламбо влезе в "Ергенът"

"Ергенът: Любов в рая" започна в ефира на bTV.

С изключителен чар и зрялост, сред участниците се откроява Петър Данов от Вършец.

Той се изразява добре и има успокояващ, дълбок тембър. Джентълмен е, харесва типажа на Джеймс Бонд и го следва.



Искрен е, с доза самоконтрол. Стреми се да балансира ситуации, предполагащи конфликт, с отработена дипломатичност и интелигентен хумор.

В сърцевината си е романик. Чувствителността, която носи и аналитичният му ум, са магнит за жените.

Петър е актьор, завършил НАТФИЗ в последния клас на проф. Стефан Данаилов.

Има татуировка, посветена на театъра и легендарния Ламбо. "Знам, че щеше да ми се скараш, че съм си изцапал кожата, но това е моят начин да останеш с мен завинаги" - пише по повода.

Един от най-добрите му приятели е Филип Буков, скогото играят заедно в "Молба за напускане".

Петър харесва адреналина и естремните спортове. Скачал е с бънджи в пещерата Проходна, край Карлуково. Освен това е летял с парапланер и е скачал е с парашут. Спортува, кара мото и е играл тенис на корт.

