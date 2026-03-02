Какво е Бангаранга и защо се превърна в най-гледаната песен (ВИДЕО)

Песента "Бангаранга", с която Дара (DARA) ще представи България на "Евровизия" 2026, се радва на силен международен отзвук още в първите часове след официалното ѝ представяне. Само за два дни видеото от премиерата на песента се превърна в най-гледаното сред всички конкурсни песни, публикувани в официалните канали на песенния конкурс, съобщава БНТ.

"Бангаранга" има над 3,4 милиона гледания и повече от 55 000 реакции в Инстаграм, както и 3 милиона гледания в ТикТок, което я поставя на първо място по интерес сред тазгодишните участници. Освен високия брой гледания, песента предизвиква и силен позитивен отклик сред феновете, които активно споделят своите впечатления и подкрепа в социалните мрежи.

Песента, с която Дара ще представи България на "Евровизия" 2026, бе избрана чрез комбиниран вот – от професионално жури и от зрителите. Музиката и текстът са дело на Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos).

Дара ще представи България на сцената на конкурса на 14 май по време на втория полуфинал във Виена.

Певицата обясни, че в превод от ямайски “bangarang” означава бунт, революция. “Тази песен е за откриването на вътрешната сила, на вътрешната революция, която ти дава силата да се изправиш срещу себе си”, посочи DARA.

"Стандарт" припомня, че парчето бързо стана любимо на журито, което бе в обединен състав - заедно оценяваха професионалистите от първия и втория етап от избора на изпълнител през януари - Любо Киров, Васил Петров, Тони Димитрова, Криско, композиторът Петър Дундаков, Богдана Карадочева, Нина Николина и генералният директор на БНР Милен Митев.

След като чуха трите песни, всички се обединиха около мнението, че най-достойна за “Евровизия” е “Bangaranga”. Оказа, че зрителите мислят по същия начин, стана ясно от резултатите от онлайн вота. “Bangaranga” събра 88,4 % или 19 119 гласа. На второ място зрители и жури класираха “Curse” - с 6,6 %. Последно остана парчето изповед - “This is me” - с 5 % вот.

