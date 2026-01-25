Мрежата кипи! Евровизия запали голям скандал у нас

Мрежата кипи след снощния първи кръг за определяне на българската песен на Евровизия 2026. Големи имена у нас като Мариана Попова и Кристина Димитрова излязоха с остри коментари.

Победителят в националната селекция ще бъде определен във втория кръг отново със смесен вот и пак с авторска песен, която обаче няма да се изпълнява на финалите на Евровизия във Виена.

"Аз бях на Евровизия през 2006 г. Тогава състезанието в България беше между песни! 20 години не можех да чуя хубав звук от БНТ. 20 години не се научихме на Евровизия и не проумяхме, че на този конкурс му трябва категоричност и силно изявено гласище", заяви певицата Мариана Попова, която представи България на "Евровизия" през 2006 г. с "Let me cry".

Попова разкритикува и експертизата на журито, защото в него е нямало хора с опит.

"Няма да броя колко точно човека сме ходили там, но със сигурност достатъчно за да бъдем в журито и то по-конкретна заслуга при цялото ми уважение и обич към колегите от тази вечер. Продължавам и настоявам за това гласуването да е само за песен!", написа тя.

Певицата е категорична, че снощната изява е била просто една ПР акция.

"Вярвам, че България може да впечатлява а не само да участва! БНТ, бъдете креативни и логични и не позволявайте да ви употребяват", призова тя.

"По принцип не коментирам колеги, не ми е в стила, но явно беше, че на вчерашния конкурс за изпълнител, който да представи България на "Евровизия" всички бяха изключително притеснени и малко от тях, пяха стабилно. Но нека не забравяме, че за конкурс като "Евровизия", не е достатъчно само глас, трябва хит, песен, която като чуеш, да те грабне, да искаш да я слушаш пак и пак, да усетиш емоция не само слушайки, но и визуално, трябва шоу", коментира певицата Кристина Димитрова.

Деян Неделчев, който е певец и композитор изрази също тежко мнение: "БГ Евровизия фарс. Слаба селекция, самочувствие без покритие - позьори... Журито ужасно, почти всички пеят еднакво, нямат свой облик", смята той.

Песента, с която ще се представи България на конкурса ще стане ясна в третата част на националната селекция, в която победителят от втората част ще изпълни три нови парчета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com