Г-7 обяви много важно решение за Ормузкия проток

Затварянето от Иран на Ормузкия проток, което възпрепятства транспортирането на 20% от световното производство на петрол, поради войната в Близкия изток, "в никакъв случай не оправдава отмяната на санкциите" срещу Русия, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, който говори от името на лидерите на Г-7, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В заключенията на тази извънредна среща на Г-7, проведена по видеоконферентна връзка, беше постигнато "консенсусно решение", че не трябва да променяме позицията си спрямо Русия и да продължим усилията си в подкрепа на Украйна", заяви френският държавен глава, който председателства срещата на лидерите на седемте най-богати страни в света (САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония).

Междувременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че санкциите срещу Русия не трябва да бъдат облекчавани и че поставянето на таван за цената на петрола ще намали приходите за Москва, предаде Ройтерс.

"Сега не е моментът да облекчаваме санкциите срещу Русия", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс", след като разговаря с лидерите от Г-7, за да обсъди влиянието на войната в Иран върху пазарите на нефта и природния газ. Тя допълни, че заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща са подчертали отново, че непосредствен приоритет е преминаването на кораби с енергийни суровини през Ормузкия проток. Фон дер Лайен посочи, че двамата са подкрепили решението на Международната агенция по енергетика (МАЕ) да предостави 400 млн. барела с петрол. Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Иран е заплашен с "безпрецедентни военни последствия" в случай на поставяне на мини в Ормузкия проток, който де факто е под ирански контрол. Малко след това американската армия обяви, че е унищожила 16 ирански мининосеца близо до протока.

