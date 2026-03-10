Първа прогноза за лятото. Отново се задава ненормално време

До лятото има още малко време, но метеорологичните модели вече започват да подреждат общата картина за България и Балканите. И тя не изглежда особено изненадваща: по-топло от нормалното, по-висок риск от дълги горещи периоди и доста повече въпросителни, когато стане дума за валежите. С други думи - сигналът за жега е силен, а сигналът за дъжд е типично балкански: ту го има, ту изчезва, ту идва наведнъж и прави "беля".

Преди всичко трябва да се каже едно важно уточнение, което редовно се пропуска, когато хората чуят думите „сезонна прогноза“, посочват от "Метео Балканс". Това не е прогноза от типа „на 17 юли в 16:00 ще има буря над Пловдив“. Сезонните прогнози работят с тримесечни средни стойности и вероятности. Те показват в каква посока е по-вероятно да тръгне сезонът, а не чертаят всеки ден от него. Именно така подхождат и НИМХ, и ECMWF: става дума за вероятностен сигнал, не за календар с гаранции.

И ако започнем от най-важното - температурите - ранният сигнал е повече от красноречив. Японската метеорологична агенция в прогнозата си за юни–юли–август 2026 показва положителни температурни аномалии в широки части от Северното полукълбо, като картите подсказват и топъл фон над Европа. В същия документ JMA посочва и обща висока вероятност за температури над нормата в широки части от Азия и Северното полукълбо. Това не е дребен шум в моделите, а последователна тенденция към по-топъл сезон.

Още по-интересно става, когато слезем от голямата карта към региона. Официалната сезонна прогноза на сръбската хидрометеорологична служба, обновена на 6 март, вече е напълно конкретна за лято 2026: очаква се средната сезонна температура да е над нормата, с аномалия до около +1°C. За низините са посочени средни сезонни температури между 21 и 25°C, а броят на тропичните дни е оценен на 35 до 55. Това е много показателно не само за Сърбия, а и за по-широката балканска картина, защото регионът обикновено реагира сходно при подобен синоптичен фон.

За България към този момент НИМХ все още не е публикувал отделна официална сезонна прогноза специално за лятото, но настоящата пролетна прогноза вече сочи температури около или над нормата, а следващите обновления идват в края на всеки месец. Това е важен детайл, защото показва, че и у нас топлият сигнал се изгражда още от преходния сезон. Накратко: ако пролетта тръгне с по-мек и по-топъл фон, лятото много по-лесно стъпва върху вече загрята сцена.

Това не означава непременно три месеца непрекъснати 40 градуса. Означава обаче повишена вероятност от по-чести и по-продължителни горещи епизоди, по-лесно качване на температурите до опасни стойности във вътрешността на Балканите и по-малко „истински“ хладни паузи през сезона. Това е извод, който следва логично от по-високия сезонен температурен фон: когато средната картина е по-топла, екстремите по-лесно се изстрелват нагоре.

И тук идва големият въпрос, който интересува всички - сухо ли ще е? Отговорът засега е: не можем честно да кажем, че имаме толкова ясен сигнал, колкото при температурите. Това не е шикалкавене, а нормалната граница на сезонното прогнозиране. Дори Световната метеорологична организация подчертава, че при валежите сигналът често е по-слаб и по-несигурен, а официалният летен консенсус за Югоизточна Европа през SEECOF по принцип се изработва през април–май. Казано просто - за дъжда още е рано да се държим като врачки от сутрешен блок.

Все пак има няколко важни насоки. Сръбската сезонна прогноза не чертае драматично сухо лято, а по-скоро валежи около обичайните сезонни граници. Това е интересно, защото подсказва, че поне на този етап не виждаме категоричен регионален сценарий от типа „тотална суша навсякъде“. Но „сезонно нормални валежи“ на Балканите не означава равномерно разпределение. Напротив - съвсем възможно е да имаме дълги сухи интервали, прекъсвани от кратки, но силни гръмотевични обстановки. Тоест не толкова „мокро лято“, колкото лято на резки контрасти. Това вече е разумен извод от наличните данни, а не обещание от небето.

Допълнителна доза несигурност в уравнението вкарва и Тихият океан. WMO съобщи на 3 март, че слабата Ла Ниня отслабва, като до юли се очакват неутрални ENSO условия, а вероятността за развитие на Ел Ниньо започва да се покачва по-късно през годината. NOAA също вижда ENSO-neutral като най-вероятен сценарий през севернополушарното лято, но допуска 50–60% шанс за Ел Ниньо в края на лятото и след това. Тези процеси не дават автоматичен превод от типа „Ел Ниньо = ето това време в България“, но са важни, защото влияят върху глобалната циркулация и добавят още несигурност към летния сценарий.

Точно затова WMO напомня и за т.нар. spring predictability barrier - пролетната бариера на предсказуемостта. На обикновен език: точно сега, в края на зимата и началото на пролетта, моделите са по-колебливи, когато трябва да кажат как ще се държи Тихият океан няколко месеца напред. И щом океанът още не е решил напълно какво ще прави, атмосферата също не бърза да подписва окончателен договор за нашето лято.

На фона на това обаче едно нещо остава без особено съмнение: живеем в климат, който вече е изместен към повече топлина и по-висок риск от екстреми. Съвместният доклад на WMO и Copernicus посочи, че 2024 е била най-топлата година в историята на Европа, а континентът е най-бързо затоплящият се в света. В същия доклад се отбелязва и най-дългата гореща вълна в Югоизточна Европа през 2024 г., както и рекордно висока температура на морската повърхност в Средиземно море. Това не е фон, който обещава кротко и старомодно балканско лято. Това е фон, който прави всеки топъл сезон по-рискован още преди да е започнал.

Затова, ако трябва да съберем всичко в едно изречение, изводът е следният: лято 2026 в България и на Балканите към момента се очертава като по-горещо от нормалното, с реален потенциал за сериозни горещи периоди, но без достатъчно солидни основания още отсега да лепим етикет „сухо лято“ или „дъждовно лято“ за целия регион. По-вероятният сценарий е горещ сезон с неравномерни валежи, локални бури и повишен риск от суша там, където дъждът пак реши да подмине точно когато трябва да капне малко. А това, честно казано, звучи точно като модерното балканско лято - само че още една идея по-напечено.

