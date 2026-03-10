Море от пари в три града! Наливат милиони

Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира мащабни инвестиции в ключови български региони. Допълнителни 123 млн. евро ще бъдат насочени към модерни производствени центрове и обучения за квалификация в областите Кюстендил, Стара Загора и Перник. Тези средства са осигурени по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Финансирането идва директно от Фонда за справедлив преход. Този инструмент подкрепя регионите, които са най-силно засегнати от климатичния преход.

Проектите бяха представени по време на заседание на подкомитетите за справедлив преход в град Кюстендил. В срещата участваха областни управители, кметове на общини и експерти от Европейската комисия. В дискусиите се включиха представители на различни институции, неправителствения сектор и бизнеса. Очаква се новите инвестиции да получат финално одобрение от Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021–2027 г.

Един от най-значимите проекти е изграждането на Полеви център за отбранителни технологии в регион Стара Загора. Програмата предвижда до 50 млн. евро за създаване на база за изпитания на безпилотни летателни апарати и системи за противодействие на дронове. Центърът ще тества и системи за мобилност на безекипажни тактически бронирани превозни средства. Основен бенефициент по този проект е Институтът по отбрана чрез Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП).

В област Кюстендил се планира създаването на „Регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция“. Стойността на проекта надхвърля 13 млн. лв. Община Кюстендил реализира инициативата в партньорство с Института по земеделие – Кюстендил и Университета по хранителни технологии – Пловдив. В партньорството участва и Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив. Проектът включва изграждане на модерна логистична зона за съхранение и пакетиране на плодове и зеленчуци. Тя ще обслужва местни малки и средни производители, както и занаятчии.

Членовете на подкомитета одобриха и важна социална мярка за подкрепа на работещите. Бюджет от 60 млн. евро е заложен за алтернативно обучение на служители в секторите минна дейност и енергетика. Тази подкрепа е насочена към хората, чиято заетост е застрашена от прехода към климатична неутралност. Допустими бенефициенти са микро, малки и средни предприятия от редица общини. Освен областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, мярката обхваща и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград и Харманли. В списъка влизат още Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Статистиката показва сериозен напредък в изпълнението на Приоритет 4 „Справедлив преход“. Към 10 март 2026 г. по този приоритет са сключени 341 договора. Общата им стойност възлиза на 324,85 млн. евро. Това представлява 23% от целия наличен ресурс от 1,407 млрд. евро. Вече са обявени 10 процедури, които се намират в различен етап на изпълнение.

В момента две процедури са с отворен срок за кандидатстване. Първата е „Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия“. Втората е насочена към иновации в научноизследователската дейност за отбранителни технологии. Общият бюджет на цялата Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. е 3,317 млрд. евро. До момента по нея са сключени 589 договора за безвъзмездна помощ на стойност 1,654 млрд. евро. Това означава, че вече са договорени 50% от средствата по програмата.

Управляващият орган и представителите на Европейската комисия призоваха за максимална мобилизация. Бенефициентите трябва да ускорят изпълнението на своите проекти. Основната цел е бързо реализиране на инвестициите в подкрепа на бизнеса и регионалното развитие.

