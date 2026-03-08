Наш град се хвана за главата! Чушките с невиждана цена

Наш град се хвана за главата! Чушките станаха с невиждана цена. Пресният пипер поскъпва драстично на национално ниво, докато вносните цитрусови плодове отчитат чувствително поевтиняване в края на зимата. Данните от седмичния анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ) за деветата седмица на 2026 година разкриват сериозни аномалии на пазара у нас, информира БТА. Млечните продукти и основните храни към момента запазват стабилност.

Рекордни суми по пазарите в Русе

Отчетният период регистрира изключително силен ценови шок при чушките. Средната цена на пресния пипер в страната достига 9,05 евро за килограм, което представлява ръст от близо 60 на сто само за една седмица. Анализаторите отчитат фрапиращи регионални разлики, като Русе, Варна и Добрич оглавяват класацията с цени от около 12,73 евро за килограм, в Русе са 13 евро. За сравнение, в Ловеч, София и Перник стойностите варират между 4,10 и 4,22 евро за килограм.

"Разликата от три пъти между регионите е индикатор за нарушена верига на доставки или локален дефицит", посочват експертите от САПИ.

Локален дефицит и геополитика

Като основни фактори за безпрецедентното поскъпване на оранжерийната продукция се очертават сезонният провал в производството и сериозни логистични затруднения на Балканите. Те са пряко свързани с геополитическото напрежение в Черноморския регион, което води до увеличено търсене на фона на силно ограничено предлагане.

При традиционните зимни зеленчуци като моркови, лук и краставици се отчита съвсем умерен ръст между 2 и 6 на сто. Леко поскъпване отбелязват мандарините, ябълките и доматите.

