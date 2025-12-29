Страшна драма в магазина заради еврото. Край на количките

Страшна драма се очертава в магазините заради монетите, с които се отключват количките за пазаруване. Потребители в социалните мрежи биха аларма за новия проблем.

"Да видим колко време ще оцелеят количките след като центовете са по-големи от стотинките.", пише автор на пост в социалните мрежи, който е публикувал и снимки, предаде агенция БЛИЦ.

С просто око се вижда, че има разлика в големината на центовете и стотинките. Веднага се появиха и коментари в мрежата.

Според част от потребителите обаче това няма да се превърне в голямо затруднение, тъй като в магазините се предлагат жетони, които да се използват, вместо стотинките.

