Всичко за Хипермаркети

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Хипермаркети с мини магазини

Хипермаркети с мини магазини

Търговските представителства пестят пари от строителство и заплати Кризата накара хипермаркетите да потърсят нови варианти за разрастването си. Някол...

28 август | 18:55
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Carrefour купува 127 магазина

Carrefour купува 127 магазина

Париж. Френската верига хипермаркети обяви, че ще купи 127 магазина на територията на Франция, както и в Испания и Италия от компанията за недвижими и...

16 декември | 9:39
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