Страшна драма в магазина заради еврото. Край на количките
Центовете по-големи от стотинките
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Центовете по-големи от стотинките
Вече е лукс в Родопите да намериш картофи от производителя
Периодично в хипермаркетите на големите търговски вериги в Добрич ще звучи призив към възрастните хора "Стоп! Не давайте пари на измамници! Не се пров...
Търговските представителства пестят пари от строителство и заплати Кризата накара хипермаркетите да потърсят нови варианти за разрастването си. Някол...
Държим 45% от пазара, но работим на загуба, твърдят търговците София. Търговските вериги реализират свръхпечалби, защото у нас няма ред и е възможно...
Стара Загора. Един от малкото български хипермаркети – старозагорският АСКЕНТ, зарадва хората от третата възраст преди Великден. От 7 до 10 април всек...
Пускат до септември новата европрограма за селата
Бобева недоволна от работата на КЗК, имало сигнали, че не е коректна
София. Има внесен законопроект в парламента, според който трябва да се подобри конкуренцията между хипермаркетите и доставчиците. Това обяви депутатът...
София. БСП ще настоява общите условия по договорите на търговските вериги да бъдат прозрачно качени в интернет. Това обяви депутатът от левицата и чле...
От месец данъчни следят хипермаркетите за измами с ДДС
София. Фалити или обединения на хранителни вериги, които работят у нас, очаква Милош Ристич, изпълнителен директор на "Карфур" за България. Пазарът н...
"Мек" и "твърд" вариант за посредничество на държавата между вериги и доставчици
Тръгват хайки за трикове с етикети и стари храни
Париж. Френската верига хипермаркети обяви, че ще купи 127 магазина на територията на Франция, както и в Испания и Италия от компанията за недвижими и...
Проблемът на производителите са високите лихви и скъпият ток, твърдят търговците
Захари Георгиев и Спас Панчев имат уникални колекции от марки
София. „Идеята хипермаркетите да не работят в събота и неделя бе само подхвърлена, не сме имали намерение да я вкарваме в закон". Това заяви депутатът...
София. Червеният депутат Спас Панчев хвърли бомбата с огласената идея на управляващите да забранят на големите вериги да работят през уикенда. Зам.-пр...
Таван за надценките