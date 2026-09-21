Саня Армутлиева проговори с голямо предупреждение към Дара

Раздялата между Саня Армутлиева и Дарина Йотова – Дара е всеизвестен факт, който бе потвърден и от двете. Втора проговори Саня, но и нямаше накъде да бяга, защото интересът към казуса е голям. Още повече, че догодина Евровизия ще се проведе в България, което успява да задържи славата на Бангаранга още малко...

Всъщност това даде да се разбере и самата Саня Армутлиева, според която има огромен риск Дара да пламне и изгасне като хиляди други преди нея по света. Шефката на Вирджиния рекърдс обясни, че след победата на Евровизия е искала веднага да се заеме с международни проекти за Дара, с нови песни и всичко необходимо да продължи и навън, но... тя й заявила, че се отказва и иска да поеме по нов път.

„Не е като да не съм го очаквала, напротив. Бях подготвена за това и ми беше ясно, защото отлично познавам психиката на младите изпълнители. Дара направи нещо чудесно, но дано не съжалява в бъдеще, защото имаше и други варианти да продължим, но... не пожела. Лошото е, когато останеш само изпълнител, или още по-зле – ако останеш само със славата на едната си победа на конкурс, какъвто и да е той“, коментира Армутлиева.

Самата Дара не е обяснила конкретната причина за решението си, но знаем, че мъжът й Ервин Иванов направи фирма („лейбъл“), в който уж да се развива сама и да е независима. Ще видим тепърва...

Всъщност това даде да се разбере и самата Саня Армутлиева, според която има огромен риск Дара да пламне и изгасне като хиляди други преди нея по света. Шефката на Вирджиния рекърдс обясни, че след победата на Евровизия е искала веднага да се заеме с международни проекти за Дара, с нови песни и всичко необходимо да продължи и навън, но... тя й заявила, че се отказва и иска да поеме по нов път.