Николета и Ники Михайлов го закъсаха. Сериозни загуби

Имотната мечта на Николета Лозанова и Николай Михайлов се е превърнала в сериозен финансов проблем, пише "Уикенд". Двойката е продала трите луксозни къщи в Бистрица за 1,6 млн. евро, но сумата не е била достатъчна, за да покрие задълженията, натрупани около строителството. Твърди се, че след сделката остават дългове за над 1 млн. евро.

Първоначалният план на Николета и Ники бил амбициозен – две от къщите да бъдат продадени достатъчно скъпо, така че с получените средства да се финансира целият проект, а третата да остане за семейството.

Според публикацията обаче сметките не излезли. Трите имота в крайна сметка били продадени за общо 1,6 млн. евро, като медиите посочват за купувач бизнесмена Веселин Борисов.

Според изданието строителството било финансирано с четири банкови кредита, а впоследствие били привлечени и средства от частни кредитори. Именно натрупаните задължения и лихви направили продажбата все по-наложителна.

Изданието твърди още, че интересът на заможни купувачи не отговорил на очакванията, а върху проекта се отразили и слухове за проблеми с подпочвени води и наводнения.

Така вместо две от къщите да платят третата, в крайна сметка били продадени и трите. А получените 1,6 млн. евро не стигнали за погасяване на всички задължения, като след сделката Николета и Ники останали с дългове за над 1 млн. евро. Твърди се още, че част от тях са към частни кредитори от Русе и Пловдив.

Къщата на Николета и Ники стана известна и покрай риалитито „Домът на мечтите“ през май 2025 г., когато Гергана Малкоданска и дизайнерът Алекс Ковачев показваха създаването на дома на двойката.

Още по време на излъчването се появиха публикации за слаб зрителски интерес и предположения, че предаването е било спряно предсрочно.