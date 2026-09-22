Всичко по темата Николета Лозанова

Николета и Ники Михайлов го закъсаха. Сериозни загуби
Плановете имв са претърпяли негативен обрат
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Плановете имв са претърпяли негативен обрат
Броени са 2 млн. евро за палата
Смятат, че сега е дошъл моментът
Двете поддържат изключително силна и топла връзка, като споделят, че почти никога не се карат
Публикува много провокативни снимки