Разкриха домът на мечтите за Николета и Ники Михайлов

Една от мечтите на Николета Лозанова се сбъдна – моделката ще живее в Италия със семейството си, както писахме преди дни.

Отдавна беше ясно, че НиЛо разглежда имоти на Ботуша, а и тя самата не криеше, че с Ники Михайлов сериозно обмислят да напуснат България, но... ето, че всичко вече е факт.

Близки до плеймейтката разкриха, че с мъжа й са броили над 2 милона евро за палата, защото това наистина е палат.

Виждаме красивата и стилна сграда в типично италиански стил, без нищо претрупано или излишно, както и огромния парк с две редици красиви и високи кипариси... с една дума – приказка... Разбира се, ще разполагат и с огромен басейн, който обикаля почти цялата къща.

В момента текат довършителни работи по ремонта на италианския им дом като предстои да се преместят в него съвсем скоро. Ники и Ники са решили да запазят някои от имотите си в родината, за да се връщат често тук, където са и най-близките им хора.

„Скъпо излезе италианската мечта, но и двамата не са бедни, а наследството, което Николай получи след загубата на Боби Михайлов, е доста голямо. Отделно от това с Николета продадоха предишния палат, който построиха в ефир с Алекс Ковачев, така че... не ги мислете“, коментират източници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com