Гръмовен скандал! Босът на групировката КУБ изчезнал

Скандалът с незаконния град край Варна гърми с пълна сила. Олег Невзоров, босът на украинската групировка КУБ, която е вдигнала 104-те незаконни сгради, изсичайки гората в местността Баба Алино, е изчезнал. Бомбата хвърли бившият вътрешен министър Бойко Рашков, който намекна, че Невзоров се намира извън България.

Задаваме си въпроси дали вчера в късните следобедни часове или надвечер той не е напуснал страната през някой от северните гранични контролни пунктове в България и в момента дали се намира в България или все още не се е завърнал в страната?, заяви Рашков пред пред журналисти в кулоарите ва парламента.

Рашков подчерта, че има информация в тази посока, която до момента е непотвърдена.

„Във връзка с изгонването на Олег Невзоров е провеждано съвещание в централата на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС), на което е присъствал един високопоставен служител на ДАНС, който на практика е внесъл предложението аргументирано, мотивирано и т.н. Неясно защо, макар че има известни отговори и в тази насока, само след няколко дни, след произнасянето на тази заповед от председателя на ДАНС, е издадена друга, с която първата се отменя", отбеляза той.

Припомняме, че ДАНС издаде срещу Невзоров 10-годишна забрана за влизане в страната ни, която две седмици по-късно бе отменена. Една от версиите бе, че той е станал "тайният свидетел" срещу кмета на Варна Благомир Коцев по делото за корупция срещу градоначалникът.

Рашков обясни, че по първоначалната информация, която има за незаконния град, в момента няма изповядани сделки. „Липсват такива в публичния регистър. Тъй като се говори, че там има някои сгради, които са населени, в които има лица, които обитават, живеят и т.н. До момента официално такива документи ние не откриваме, което поставя още веднъж въпроса за законността на построените сгради", заяви той и посочи, че ако документацията е в пълна изрядност и отговаря на съответните изисквания, не би следвало да има пречка, ако някой български гражданин иска да купи жилище там, да отиде да изповяда сделката, да получи съответния нотариален акт, който да се впише в Агенцията по вписванията и това лесно да може да бъде установено.

