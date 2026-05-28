Потоп. Още един голям наш град е под вода

Силна гръмотевична буря и едра градушка удариха района на Ямбол този следобед, показват кадри, разпространени в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как небето рязко притъмнява.

„Силно ви препоръчвам към Ямбол да не се ходи, ад е в момента“, пише очевидец в интернет.

На част от кадрите се виждат автомобили, спрели под мостове в опит да предпазят колите си от поражения.

По информация към 13:24 часа над района се е развивала мощна гръмотевична буря, насочваща се на югоизток към Средец.

Според предупрежденията се е очаквала градушка с размер между 2 и 3 сантиметра.

От Meteo Balkans коментират, че бурята наподобява суперклетка.

„Прилича на суперклетка западно от Ямбол. Бурята се насочва на югоизток, посока Ханово“, посочват метеоролозите, пише Блиц.

Ямболско се намира в зона на сходимост, т.е. бурите се усилват заради нахлуването на северозападния и североизточния поток. Ще се формира т.нар. конвергентна линия.

Шофьори и жители в района призовават за повишено внимание заради опасните метеорологични условия и риска от нови интензивни валежи и градушки.

