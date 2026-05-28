Времето през юни: Гръмотевици, градушки и страшна жега

Анализите на стратосферната циркулация и остатъчните процеси около полярния вихър показват, че през юни атмосферата над Северното полукълбо постепенно ще премине към типичен летен режим. Полярният вихър вече е силно отслабен и практически разпаднат, което означава, че влиянието му върху времето в Европа ще бъде значително по-малко в сравнение с пролетните месеци, съобщиха от "Метео Балканс".

Това обаче не означава напълно спокойно време. През юни над Балканите често се наблюдава сблъсък между по-горещ въздух от юг и по-хладни океански вълнови смущения от северозапад. Именно тази комбинация ще бъде причина за периоди на нестабилност, гръмотевични бури и краткотрайни захлаждания, особено в западните и планинските райони на България.

Месецът се очаква да бъде по-топъл от климатичната норма, с усещане за ранно лято още от първите дни.

Първо десетдневие (1 – 10 юни)

Началото на юни ще започне с относително стабилно и топло време. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но следобед ще се развива купеста облачност, особено над планинските райони.

Температурите постепенно ще се повишават. Сутрешните стойности ще бъдат между 11°С и 16°С, а максималните ще достигат 25°С – 30°С. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина не са изключени и първи по-сериозни летни горещини с температури около 31°С – 32°С.

Около средата на периода е възможно преминаване на студен атмосферен фронт, който да донесе краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевични бури. На места има вероятност и от градушки, типични за началото на летния сезон.

Второ десетдневие (11 – 20 юни)

През второто десетдневие атмосферата ще остане динамична. Очакват се чести следобедни развития на купесто-дъждовна облачност, особено в Западна и Централна България.

Времето ще бъде типично юнско – топли сутрини, горещи следобеди и локални бури в края на деня. Валежите няма да бъдат повсеместни, но на места могат да бъдат значителни като количество за кратко време.

Минималните температури ще бъдат между 13°С и 18°С, а дневните – между 27°С и 33°С. В отделни райони на Южна България е възможно термометрите да доближат 35°С, особено при по-продължителни южни преноси.

Морето ще започне постепенно да се затопля, а по Черноморието времето ще бъде по-стабилно, с повече слънчеви часове и по-слаб риск от валежи.

Трето десетдневие (21 – 30 юни)

Краят на месеца ще донесе по-устойчив летен характер на времето. Според настоящите сигнали над Южна Европа и Балканите ще се установява по-стабилен антициклонален режим, който ще ограничава валежите и ще повишава температурите.

Очакват се повече слънчеви и горещи дни. Следобедни бури ще има основно в планините и северозападните райони, но в голяма част от страната времето ще бъде сухо.

Температурите ще останат над нормата за периода. Минималните ще бъдат между 15°С и 20°С, а максималните – между 30° и 35°. В най-топлите райони на страната не са изключени и стойности до 36°С – 37°С.

Това вероятно ще бъде и периодът, в който ще усетим първата по-продължителна лятна гореща вълна за сезона.

