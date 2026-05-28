КНСБ с извънредно предложение: Пари за храна за най-бедните

Стойността на малката потребителска кошница за месец май е 61,51 евро. През април тя беше 61,05 евро, като покачването е с 0,8%. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България от наблюдението на цените.

Заради поскъпването КНСБ предлага да бъде въведена субсидия за хранителни продукти в размер на стойността на една малка потребителска кошница за хора с доход до линията на бедност за 2026 г.

Синдикатът призовава и за въвеждане на таван на надценките от 20% на хранителните стоки от малката потребителска кошница. Подобни действия са приложени в някои европейски държави като Хърватия, Румъния и Унгария, посочиха от КНСБ.

Нарастването на цените на продуктите в малката потребителска кошница е с 8,3% спрямо юни 2025 г. и с 6% спрямо декември 2025 г., представени данните Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение. Най-осезаемо е поскъпването при лимоните (+4%) и ябълките (+1,4%). Ръст се регистрира и при цените на хляба „Добруджа“ (+2,8%), олиото (+1%) и брашното (+0,9%). Намаление има при цените на доматите (-1,2%) и краставиците (-0,6%).

Надценката на продуктите е в диапазона 18,6% – 79,5% при търговията на дребно. Запазват се и съществените различия по райони при ключови стоки, сочат още данните на КНСБ.

