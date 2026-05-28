Шок! Нещо опасно се случва с децата в България

Все повече млади хора в България започват да употребяват наркотични вещества още в ранна тийнейджърска възраст, а достъпът до тях става все по-лесен, съобщава БГНЕС. За тревожната тенденция предупреди токсикологът д-р Шасине Вели по време на дискусия между медици и представители на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

По думите ѝ проблемът не е само в увеличаващата се употреба на наркотици, но и във възрастта, на която започват първите експерименти с опасни вещества.

„Все по-млади хора посягат към наркотиците и все по-често преминават към по-тежки вещества. Обикновено започват с нещо, което смятат за безобидно, а след това експериментите стават все по-опасни“, обясни д-р Вели.

Тя посочи, че основните причини са любопитството, влиянието на средата и липсата на достатъчна информираност за рисковете.

Според токсиколога младите хора често подценяват опасността и не осъзнават колко тежки могат да бъдат последствията дори след еднократна употреба.

„Незнанието поставя младежите в опасни ситуации, които нерядко завършват в токсикологията“, подчерта тя.

Д-р Вели разказа, че в практиката си все по-често среща 18-годишни пациенти с тежки интоксикации, които признават, че са започнали да употребяват наркотици още на 12-14 години.

„Това е най-притеснителното – възрастта, в която започва първото любопитство към уж безопасни вещества, става все по-ниска“, каза лекарят.

По отношение на най-опасните вещества токсикологът обясни, че най-висок риск носят наркотиците от опиоидната група – хероин, фентанил и сходни вещества. След тях се нареждат кокаинът, амфетамините и метамфетамините.

„Тежките наркотици са много по-пристрастяващи и опасни. Понякога дори еднократната употреба е достатъчна“, предупреди д-р Вели.

Тя обърна внимание и на сериозните психични последици, до които може да доведе употребата на наркотици. По думите ѝ реакцията е строго индивидуална и никой не може да предвиди как организмът ще отговори на дадено вещество.

„Една от най-големите заблуди е, че младите хора се сравняват помежду си – виждат, че на някого „нищо му няма“, и решават да опитат. Но психиката реагира различно при всеки човек. Привижданията, усещането за нереалност и загубата на контрол могат да доведат до фатални решения“, заяви тя.

Според д-р Вели е необходима много по-сериозна национална политика за превенция, в която активно да участват институциите, училищата и обществото.

„За наркотиците трябва да се говори като за сериозна опасност, а не като за нещо нормално“, категорична е тя.

Токсикологът настоя и за по-строг контрол върху продажбата на различни упойващи продукти, до които младите хора имат лесен достъп.

„Когато говорим за вейпове, балони и подобни продукти, достъпът е прекалено лесен. А истината е, че и до по-тежките наркотици не е трудно да се стигне“, предупреди д-р Шасине Вели.

