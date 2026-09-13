Как да победим депресията след отпуск
Малки задачи, повече време навън и още една почивка в календара могат да направят връщането към работа по-поносимо
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Малки задачи, повече време навън и още една почивка в календара могат да направят връщането към работа по-поносимо
Учени откриха любопитна връзка между храненето с други хора, психичното здраве и състоянието на мозъка
Може ли натуризмът да ни помогне да се харесваме повече
Учени установиха, че дори кратката денс пауза подобрява концентрацията, паметта, настроението
Вместо да поучават и осъждат хората, свещениците водели задълбочени разговори с тях досущ като истински психотерапевти
Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
Много хора започват да избягват ситуации, които ги напрягат – социални контакти, определени места или събития
Родителите са първите и най-важни възпитатели на своите деца
Събират се експерти от цял свят
Международният младежки център и РЗИ - Стара Загора канят младежи, родители и граждани на среща с д-р Иван Добринов, посветена на емоционалното благоп...
Просто повтарях: Благодаря ти, Боже, че ме постави на тази сцена, споделя тя
Води до дългове и отчаяние
Почват с дрогата в ранна детска възраст
Министерството оряза 10% от болниците за тях
Въвежда я здравният министър
Причината е подценяване на най-често срещания проблем
Най-голямото здравно проучване в Европа разкрива тревожна зависимост от тютюн и алкохол и същевременно надежда
Енергийните напитки съдържат високи нива на кофеин и захар
Приемът на киви подобрява тонуса и настроението на участниците в рамките на четири дни
Преди някакво време започнах да ходя на психотерапевт, разкри той