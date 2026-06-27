Страх или тревожност? Психолог обясни важната разлика

Всеки човек изпитва тревожност от време на време. В умерени граници тя е естествена реакция на организма към стреса и дори може да ни помогне да бъдем по-подготвени. Когато обаче стане постоянна и прекомерна, започва да пречи на ежедневието, работата и отношенията ни с околните.

Това обясни клиничният психолог Виктория Дякова в предаването „България сутрин“.

Страхът и тревожността не са едно и също

Според психолога е важно да се прави разлика между страха и тревожността.

„Страхът е реакция към нещо, което наистина се случва. Ако сега ни подгони куче, това е реална опасност и изпитваме страх. Тревожността е различна – тя е свързана с предполагаема опасност, с мисли за това какво може да се случи в бъдеще“, обясни Дякова.

По думите ѝ съвременният начин на живот, непрекъснатото напрежение, здравословните притеснения и несигурността са сред най-честите причини за тревожност.

Защо избягването влошава проблема

Много хора започват да избягват ситуации, които ги напрягат – социални контакти, определени места или събития.

Макар това временно да носи облекчение, в дългосрочен план тревожността само се засилва.

„Когато човек се изправи срещу ситуацията и я преживее успешно, той натрупва увереност. Ако постоянно я избягва, никога не получава доказателство, че може да се справи“, подчерта психологът.

Как тревожността се проявява в тялото

Тревожността често се усеща първо физически.

Сред най-честите симптоми са:

усещане за „топка“ в стомаха;

гадене и нервен стомах;

сърцебиене;

треперене;

изпотяване;

пресъхване на устата.

„Когато сме под стрес, организмът отделя кортизол, адреналин и норадреналин. Затова тревожността живее предимно в тялото“, обясни Дякова.

Как можем да се успокоим

Според специалиста първата стъпка е човек да си зададе въпроса дали действително е в опасност или само мисли за нещо, което може да се случи.

Един от най-ефективните начини за успокояване е бавното, контролирано дишане с по-продължително издишване. То активира парасимпатиковата нервна система, която помага на организма да се отпусне.

Полезни са също разходките, йогата, стречингът и други спокойни физически активности, които намаляват напрежението.

„Какво ще стане, ако...“

Психологът обръща внимание и на непрекъснатото превъртане на различни сценарии в съзнанието.

„Важно е човек да се запита дали в момента реално решава проблем или просто подхранва тревожността си“, казва Дякова.

Според нея тревожността почти винаги е насочена към бъдещето, докато спокойствието се намира в настоящия момент.

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