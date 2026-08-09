Колко кафе на ден е полезно? Истината може да ви изненада

Пиенето на до пет чаши кафе дневно може да бъде безопасно за повечето здрави възрастни и дори да носи ползи за сърцето и черния дроб. Това обаче не означава, че всеки може спокойно да изпива по пет големи кафета на ден. Според експерти най-важно е не колко чаши пиете, а какво количество кофеин приемате, пише VeryWell Health.

Какво показват последните изследвания

Според Американската сърдечна асоциация до пет чаши кофеиново кафе дневно могат да бъдат част от здравословния начин на живот при повечето хора. Изследванията показват, че умерената консумация на кафе може да бъде свързана с по-добро сърдечносъдово здраве, а също така да оказва благоприятно влияние върху черния дроб.

Учените смятат, че важна роля играят естествените съединения в кафето, особено полифенолите, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Все още обаче се проучва по какъв начин те действат върху човешкия организъм.

Една чаша невинаги е това, което си представяте

Това, което учените наричат "една чаша кафе", често е значително по-малко от напитките, които се продават в кафенетата. В научните изследвания една чаша обикновено е около 225 милилитра. В същото време много от предлаганите напитки са с обем 355, 475 или дори 600 милилитра. Освен това специалните кафе напитки често съдържат няколко дози еспресо, което значително увеличава количеството кофеин.

Две кафета могат да съдържат съвсем различно количество кофеин

VeryWell Health предупреждава, че човек лесно може да приеме много повече кофеин, отколкото предполага, ако възприема пет големи кафета като еквивалент на петте чаши от научните изследвания. Количеството кофеин зависи от сорта кафе, начина на изпичане, метода на приготвяне и размера на порцията. Затова две напитки, които изглеждат почти еднакви, могат да съдържат съвсем различни количества кофеин.

Безопасната граница е общото количество кофеин

Според специалистите най-важният показател не е броят изпити кафета, а общото количество кофеин през деня. За повечето здрави възрастни безопасната граница е до 400 милиграма кофеин дневно. Това приблизително съответства на три до пет стандартни чаши сварено кафе, но реалното количество може да варира значително според вида на напитката и начина на приготвяне.