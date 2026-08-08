Село, за което знаят на края на света, стана имотно бижу на София. Къщи с бъдеще

Негован е едно от онези места, които дълго стояха в периферията на София без да бъдат забелязвани и оценени. Село с история, с памет, с чудотворна църква, с река и езера, с имена, издълбани в камък... Днес Негован тихо се превръща в новото имотно бижу на север от София, привличайки хора, които търсят спокойствие, природа и бъдеще.

Село с история, която не се забравя

Негован е старо селище в северната част на София, част от район Нови Искър. Землището му е разположено между хълмове, реки и езера, а Лесновската река минава през самото населено място, придавайки му онзи характерен ритъм на земята, която живее до водата.

Лесновската река, която минава през центъра на Негован

Историята му е дълбока. В центъра стои църквата "Св. Николай Мирликийски" – храм, който местните наричат чудотворен. Хората идват за здраве, за късмет, за утеха. Има десетки истории за изцеления, за молитви, които "са хванали", за хора, които се връщат всяка година, за да благодарят.

Малцина знаят, че Негован е българското село, известно и на края на света: На 3 юни 2010 г. връх в Антарктида получава името Неговански камък – жест на признание към селото, който го поставя на картата на най-студения континент.

Негованският надпис

А в самото село е открит и Негованският надпис – стар каменен фрагмент, свидетелство за древно присъствие, за култура и памет, които са минали през тези земи.

Природа и инфраструктура - тишина на минути от София

Негован е на около 12 километра от центъра на София. Пътят е добър, достъпът е лесен, а районът е част от транспортната мрежа на Нови Искър.

Малкото езеро край Негован

Природата е силен фактор: езера, река, хълмове, смесени гори, открити полета. Това е място, където сутрин мирише на трева, а вечер се чуват щурци.

Инфраструктурата се развива стабилно - нови улици, обновени пространства, близост до търговски зони в Нови Искър и Илиянци. Негован е достатъчно близо до града, за да бъде удобно, и достатъчно далеч, за да бъде спокойно.

Голямото езеро край Негован

Имотният пазар тепърва се развихря

Негован все още не е имотен вулкан като Плана или Хераково. Той е тихият растеж, който всеки момент ще избухне.

През 2025–2026 г. се наблюдава ръст на офертите за парцели, появяват се първите модерни къщи в периферията. Вече се чува за засилено търсене от млади семейства. И нормално - цените започват стабилно да се покачват. Ако търсите къща в райско място до София, сега е моментът на прегледате офертите в Негован.

Средните цени са:

Парцели: между 35 и 55 евро/кв.м, в зависимост от локацията и достъпа до инфраструктура.

Къщи: старите къщи за ремонт се предлагат между 90 000 и 140 000 евро, а новите къщи от среден клас достигат 220 000 – 280 000 евро.

Това е пазар, който е достъпен, но вече се движи нагоре.

Кой се заселва в Негован

Профилът на новите жители е ясен: млади семейства, хора от IT сектора, хора, които работят в София, но искат да живеят в къща; хора, които търсят природа, спокойствие и по-ниски цени от южните райони на столицата.

Има и нов тип купувачи – хора, които търсят големи дворове, пространство, възможност за градина, за живот близо до земята.

Негован привлича не с престиж, а с качество на живот.

Къщи с бъдеще

Негован е село с минало, което започва да пише ново бъдеще. Чудотворната църква, Негованският надпис, връхът в Антарктида, природата, реката, езерата – всичко това създава атмосфера, която не може да се купи.

А имотният пазар се движи в ритъм, който е устойчив, спокоен и обещаващ. Това е място, което не крещи, а расте.

Място, което не се натрапва, а се разгръща. Място, което не е сензация, но може да стане.