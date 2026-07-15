Розовите пирамиди край село Царевец

Само на минути от Кърджали причудливи скали, старо село и живи традиции създават една от най-интересните дестинации в региона

Доскоро за Розовите пирамиди край кърджалийското село Царевец знаеха предимно местните жители, фотографите и малцина любители на Родопите. Днес това необичайно място постепенно се превръща в една от новите природни атракции на Източните Родопи, а тази година привлича и вниманието на учените от Геологическия институт на БАН, които започват първото специализирано проучване на загадъчния им цвят. Но зад впечатляващите скали се крие много повече. Там са историята на едно родопско село, следите от древни геоложки процеси и цял свят от културни и природни забележителности, разположени около него.

Царевец - селото над Кърджали

На около десет километра северозападно от Кърджали, сред хълмовете на Източните Родопи, се намира село Царевец. То не е голямо селище и днес населението му е сравнително малобройно, но разположението му е сред причините да привлича все повече внимание. От височините около селото се разкриват гледки към долините наоколо, а близостта до областния град позволява лесен достъп както за местни хора, така и за посетители.

Подобно на много други родопски селища Царевец е свързано с традиционния живот на планината. През десетилетията местните хора се занимават със земеделие, животновъдство и обработване на земята. В околностите могат да се видят малки ниви, овощни градини и пасища, които продължават да оформят пейзажа.

Архитектурата в селото също носи характерните белези на Източните Родопи. Част от старите къщи са изградени от камък и дърво, като са съобразени с релефа на местността. Макар много от тях да са модернизирани през последните десетилетия, все още могат да се открият примери за традиционно строителство.

Особеното при Царевец е, че то се намира в район, където природните и историческите забележителности са концентрирани на сравнително малка територия. Само за кратко време човек може да достигне до град Кърджали, Перперикон, Каменната сватба, язовир Кърджали и десетки други места, които ежегодно привличат туристи.

Именно тук, буквално на няколко минути пеша от първите къщи, се намира и най-известната забележителност на селото - Розовите пирамиди.

Как природата създава Розовите пирамиди

Пътят до Розовите пирамиди е необичайно кратък за природна забележителност с подобен мащаб. От края на селото посетителят трябва да измине само няколкостотин метра по широк черен път, за да се озове пред пейзаж, който трудно напомня на познатите родопски гледки.

Скалните образувания са оформени във вид на пирамиди, кули, ръбове и стръмни склонове. На места те приличат на разрушени крепостни стени, а на други на огромни каменни фигури. Най-впечатляващ обаче остава цветът им. При определена светлина скалите придобиват ясно изразени розови нюанси, които стават особено наситени в часовете около залез слънце.

Геолозите обясняват, че подобни форми се създават от продължителната работа на природните сили. Вятърът, дъждовете, температурните колебания и ерозията постепенно моделират по-меките скални пластове и създават характерните пирамидални форми. Процесът продължава милиони години и практически не спира и днес.

През юни тази година учени от Геологическия институт на БАН започват първото специализирано изследване на Розовите пирамиди. Основната цел е да се установи какъв точно минерален състав причинява необичайното оцветяване на скалите. Сред първоначалните хипотези е възможното наличие на манганови съединения, но окончателните резултати предстои да бъдат потвърдени след лабораторни анализи.

Това е една от причините мястото да предизвиква интерес не само сред туристите, но и сред научната общност. За разлика от други известни скални феномени в района на Кърджали, Розовите пирамиди тепърва започват да бъдат изучавани подробно.

Земя на древни морета и вулкани

За да се разбере напълно произходът на Розовите пирамиди, е необходимо да се погледне към далечното геоложко минало на Източните Родопи. Преди десетки милиони години районът изглежда много по-различно от днешния си вид.

Голяма част от територията е била покрита от древно море. На дъното му постепенно се натрупват различни седиментни пластове, които по-късно се превръщат в скали. В продължение на милиони години тези пластове се променят под въздействието на геоложки процеси.

Учените свързват района и със значителна вулканична активност в миналото. Именно тя е причина за появата на разнообразни вулканични и вулкано-седиментни скали, които днес могат да бъдат наблюдавани в различни части на Източните Родопи.

Тази геоложка история стои зад редица природни феномени около Кърджали. Каменната сватба, Каменните гъби, скалните ниши и десетки други образувания са резултат от едни и същи процеси, действали в различни периоди и при различни условия.

Розовите пирамиди се вписват именно в тази голяма картина. Те не са самостоятелно явление, а част от сложната геоложка мозайка на Родопите. Разликата е, че тук природата е създала комбинация между необичайна форма и необичайно оцветяване, което прави мястото лесно разпознаваемо.

Днес посетителите виждат само крайния резултат от процеси, които са започнали милиони години преди появата на човека в този район.

Сред светилища, крепости и легенди

Макар Розовите пирамиди да са основната причина все повече хора да посещават Царевец, районът около селото предлага значително повече от една природна забележителност.

На сравнително кратко разстояние се намира Перперикон - един от най-известните археологически комплекси в България. Разположен върху скалист връх, той е свързан с тракийската цивилизация, римската епоха и Средновековието. Всяка година хиляди туристи посещават останките от древния град и светилището.

Недалеч се намира и Татул - друг прочут тракийски комплекс, който често се свързва с легендите за Орфей. Скалните структури, гробниците и древните съоръжения превръщат мястото в една от най-посещаваните археологически дестинации в Родопите.

В самия град Кърджали се намира средновековният манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“, който е сред най-значимите християнски паметници в региона. Археологическите разкопки там разкриват важни сведения за живота в Източните Родопи през Средновековието.

Районът е известен и с десетки по-малки скални светилища, крепости и археологически обекти. Част от тях се намират далеч от туристическите маршрути и продължават да бъдат предмет на изследвания.

Така Царевец попада в сърцето на една от най-богатите на културно наследство части на България, където природните и историческите забележителности често се намират на няколко километра една от друга.

Новият туристически маршрут на Родопите

Едно от големите предимства на Розовите пирамиди е тяхната достъпност. За разлика от много природни забележителности в Родопите, до които се стига след продължителни преходи, тук разходката е кратка и подходяща за хора на различна възраст.

Това постепенно превръща мястото в привлекателна спирка за туристите, които посещават Кърджали и околните забележителности. Все повече хора включват Царевец в маршрута си заедно с Перперикон, Каменната сватба и язовир Кърджали.

Особено популярни стават посещенията по залез, когато скалите показват най-ярко своя характерен цвят. Именно тогава фотографи и любители на природата търсят най-добрите гледки към пирамидите.

Туристическият информационен център в Кърджали също започва активно да популяризира обекта. Появяват се публикации, снимки и организирани посещения, които постепенно увеличават интереса към района.

Самото село Царевец остава спокойно и сравнително малко населено място, но все по-често посреща хора, дошли да видят необичайните скали. За много от тях това се оказва първа среща не само с Розовите пирамиди, но и с богатството на Източните Родопи - регион, в който природата, историята и културното наследство съществуват на изненадващо малки разстояния едно от друго.

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