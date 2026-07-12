Голямо откритие в Хераклея! Най-странният ритуал (СНИМКИ)

Уникално откритие в античния град-бижу до Петрич - Хераклея Синтика, направи екипът на проф. Людмил Вагалински. Хераклейлейци практикували странен ритуал по отделяне на главите на статуите, за да ги погребат.

Археолозите разкриха важен детайл от торса на мраморната статуя, открита на 11 юли. За нея се предполага, че е или на Аполон, или на Дионис.

Става дума за нарочно направена перфорация в основата на шията, която стана видима след почистването на торса.

„Това показва, че главата e била отделена преднамерено, много внимателно. Вероятно хераклейци не са могли да възстановят статуята, пострадала при вражеска атака, но са я запазили и са отделили главата, за да „погребат“ и нея отделно – както са направили и с втората статуя (от края на ІІ век), заровена в Големия канал на града. Там открихме главата на 6 метра от торса и не бяхме наясно защо, сега получаваме обяснението“, коментира проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ - БАН).

Според ръководителя на разкопките дотук само първата открита в канала статуя – на Луций, е изключение от правилото торсове и глави да се заравят поотделно. Той припомни и за главата на богинята (вероятно Артемида), открита преди няколко години под специално защитно съоръжение – тя вече е в Петричкия музей, но предстоят още изследвания, които да докажат или отхвърлят хипотезата, че намерените при тазгодишните разкопки ходила в сандали са от същата статуя (отсега е сигурно само, че сандалите са били оцветени в червено).

„Изглежда, че с този ритуал хераклейци са отдавали почит към богове и хора, представени в мрамор – допълни проф. Вагалински. – Навярно трудно ще намерим главата на Херакъл от пострадалата негова статуя, засега разполагаме с ръцете и с торса. Вече сме сигурни, че тя не е сред рушевините на храма, изчерпахме ги като проучване. Но има и други места, на които ще проверим, когато подновим разкопките по-късно тази година.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com