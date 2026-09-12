Голямо откритие в Хераклея! Най-странният ритуал (СНИМКИ)
Така хераклейци са отдавали почит към богове и хора
Следете всички новини, анализи и коментари за Хераклея Синтика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Така хераклейци са отдавали почит към богове и хора
За нея съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica
Броят на туристите непрекъснато расте, община Петрич разширява паркинга
Вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от III - II век пр. Хр.
То засилване на култа към митичния покровител
Каква опасна тайна погребаха древните под олтара на Херакъл?
Откритието представлява втори епиграфски паметник, свързан с Херакъл Кинагид, намерен в рамките на настоящия археологически сезон
Археолозите с голям удар
Откритието е направено от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински
Проф. Людмил Вагалински откри мраморен торс
Вероятно става въпрос за статуя на Артемида, каза големият археолог проф. Людмил Вагалински
Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа се натъкна на мраморна колона
Тя е боледувала от сколиоза и начална спондилоза
Сред тях са накити от халколитния некропол при с. Трънак, мечове от некропола при с. Палат
Разкопките за тази година започват през април
Предстои изграждането на пътна връзка, която да свързва новия обект с археологическите структури
1500 артефакти са открити в античния град, каза Людмил Вагалински
Сред най-впечатляващите експонати е и стъклена лампа с изображение на лъв върху нея
“Стандарт” прави будителска кампания, учи дори нас, специалистите
Сглобени са три фрагмента от ръката, които са намерени през различни години