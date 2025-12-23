Хераклея Синтика става магнит за посетителите. Откриха нещо невероятно

Античният град Хераклея Синтика вече посреща туристите от страната и чужбина не само със своите исторически находки, но и с модерен посетителски център, конферентна и дигитална зала.

Завърши вторият етап от проекта за реставрация, консервация и социализация на древното селище. Край него има и съвременни римски терми, които използват минералната вода от местността Рупите. Изграден е детски лагер за зелени училища, осигурено е място за къмпингуване с необходимите условия за това.

Историческият обект разполага с парково пространство, паркинг, детски площадки, игрища, фитнес на открито, тенис на маса. Изграждането на сградите е съобразено с условията по НАТУРА, като концепцията за визията им заложи на природосъобразно строителство.

По този начин е постигната тематичната свързаност между научната и популярната част на античния град. „Хераклея Синтика се превърна в истински импулс за туристическото развитие на целия регион. Община Петрич много внимателно надгражда стратегията си за туризъм и фундаментална част от нея е този проект. Убеден съм, че ще бъдем припознавани като туристическа дестинация от българи и чужденци. Това означава, че сме на прав път“, заяви вчера кметът на община Петрич - Димитър Бръчков.

С общински средства се изградиха довеждащ водопровод и трансформаторен пост за осигуряване на електричество. Целта на Община Петрич е не само да се популяризира, но и да се опазва и развива културното наследство, което е съчетано с природата.

Предстои изграждането на пътна връзка, която да свързва новия обект с археологическите структури – по този път ще се движат единствено туристическо влакче и велосипеди, съобразно екологичните изисквания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com