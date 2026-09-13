Родените на тези три дати привличат парите. Венера е на тяхна страна
Според нумерологията хората с число 6 притежават особен усет към красотата, стойността и възможностите за печалба
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Според нумерологията хората с число 6 притежават особен усет към красотата, стойността и възможностите за печалба
Жилищната криза и летният натиск принуждават общини и дарители да правят онова, което държавата трябваше да е решила отдавна
Хусем Тка става свободен агент през лятото, но за подписа му вече има оферти и от Япония, Русия и Турция
Неочаквани приходи и динамични решения могат да донесат големи печалби
Късметът може да се прояви в различни аспекти - социални, творчески, финансови и дори духовни
Преди това той е прекарал един сезон в Шахтьор Солигорск
Предстои изграждането на пътна връзка, която да свързва новия обект с археологическите структури
Министър-председателят Педро Санчес представи плановете си за въвеждане на климатични убежища
Страните от Евросъюза трябва да инвестират 3% от брутния си вътрешен продукт (БВП) в научноизследователска и развойна дейност до 2030 г.
Какво предлагат хотелиерите
Oт тypиcтичecĸия бpaнш ĸoмeнтиpaт, чe бългapcĸoтo пpиcъcтвиe e cepиoзнa cтъпĸa
Тя сподели опита на БАИ в това да привличат бъдещите специалисти към бизнеса в страната
Държавният глава поздрави Богдан Богданов за работата му начело на БАИ
Три обяснения дадоха специалистите
Теорията, че противоположностите се привличат е мит, според учени, които доказват, че хората биват привлечени от тези, които споделят сходни възгледи...
На 16 декември Общото събрание на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще избере нов ректор. Кандидатите за поста са шестима, проф. Сл...
На форума "Outsourcing Destination Bulgaria" през следващата седмица ще бъдат представени инвестиционните възможности пред IT и аутсорсинг индустрията...