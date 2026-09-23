Отиде си емблема на българското кино

Почина изтъкнатият български сценарист, режисьор и публицист Христо Илиев-Чарли, съобщават от Националния филмов център. Творецът оставя след себе си огромно културно наследство, обхващащо стотици документални, научно-популярни, анимационни и игрални продукции.

Като сценарист и режисьор Христо Илиев-Чарли е създател на повече от 300 документални филма, като същевременно работи активно и в сферата на игралното кино. Освен забележителния си опит зад камерата, той има значим принос в телевизионната журналистика. От 1991 година насам разгръща и мащабна продуцентска дейност, реализирайки успешни проекти в България, Германия и Белгия.

Талантът му е отличен с над 50 престижни национални и международни награди през годините. Освен в документалистиката, Христо Илиев-Чарли е автор на десетки сценарии за анимационни филми, които също носят множество престижни отличия на страната ни. Негово дело са и редица пиеси за куклен театър, пет от които се радват на дългогодишен успех по театралните сцени в цяла България.

Той е сценарист на обичаните игрални филми „Разводи, разводи“ и „Патилата на Спас и Нели“. Зрителите ще го помнят и с десетки други знакови заглавия, сред които „Пустиняци“, „Духове в старите къщи на София“, „Отец Иван и неговите деца“, както и с уникалната кинохроника „Мозайка“, включваща 75 кратки авторски филма. Сред творбите му изпъкват още „Живот в 7/8“, „Лов на вълци“, „Нежната революция“ и поредицата „Разкази за морето“.