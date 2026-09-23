Софийската филхармония празнува с Димитри Ашкенази

На 1 октомври, деня на музиката, Софийската филхармония посреща двама изключителни музиканти – световнопризнатия кларинетист Димитри Ашкенази, отдавна излязал от сянката на великата си фамилия и маестро Гудни Емилсон. Вечерта в зала „България“ ще премине под знака на класическата елегантност с музика от Менделсон, Моцарт и Шуберт.

Концертът започва с увертюрата „Завръщане от странство“ от Феликс Менделсон-Бартолди, написана след голямото европейско пътешествие на композитора и изпълнена с чувство за носталгия, младост и романтична енергия.

В центъра на програмата е един от най-обичаните концерти за духов инструмент – Концертът за кларинет и оркестър от Волфганг Амадеус Моцарт. Последният инструментален концерт на гениалния композитор е истинско любовно обяснение към кларинета – произведение, в което виртуозността отстъпва място на красотата на звука, а прочутото Aдажио остава една от най-въздействащите мелодии в цялата класическа музика.

Солист на вечерта ще бъде исландският кларинетист Димитри Ашкенази – представител на една от най-известните музикални фамилии на нашето време. Роден в Ню Йорк, израснал и живеещ в Швейцария, той е син на легендарния пианист и диригент Владимир Ашкенази и на исландската пианистка Доди Йохансдотир. Международната му кариера го отвежда на най-престижните сцени по света. Като солист е работил с оркестри като Кралската филхармония, Симфоничният оркестър на Берлин, Чешката и Японската филхармонии, а артистичността и богатият му звук вдъхновяват редица съвременни композитори да създават произведения специално за него. Срещата със Софийската филхармония е рядка възможност българската публика да чуе музикант, който носи не само блестяща международна кариера, но и наследството на една от най-емблематичните музикални династии на нашето време.

Втората част на вечерта е посветена на Четвъртата симфония на Франц Шуберт, известна като „Трагична“. Написана от едва деветнадесетгодишния композитор, тя разкрива необичайна за възрастта му драматична дълбочина и предвещава бъдещия симфоничен гений на автора на „Недовършената“.

На диригентския пулт ще застане Гудни Емилсон – една от най-значимите фигури в съвременния музикален живот на Исландия. След обучение в Германия той изгражда впечатляваща международна кариера като основател и дългогодишен главен диригент на Филхармонията на Тайланд и артистичен директор на Камерния оркестър на Тюнинген. Гастролирал е в повече от четиридесет държави на четири континента и е работил снякои от най-добрите оркестри. През 2018 година получава званието Doctor Honoris Causa на Казахския национален университет по изкуствата за приноса си към международния музикален обмен и развитието на младите музиканти.

Билети за концерта са налични на касата на зала България и в мрежата на Ивентим.