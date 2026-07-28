Звездите на BBC Proms идват в София

Само четири дни след премиерата в Royal Albert Hall Софийската филхармония представя новия концерт на Гвилим Симкок

На 10 септември София се превръща в една от първите сцени в света, на които ще прозвучи най-новият концерт на прочутия британски композитор Гвилим Симкок.

Само четири дни след световната премиера в Royal Albert Hall на BBC Proms Софийската филхармония представя новия Троен концерт за сопран саксофон, валдхорна и виолончело от британския композитор и пианист Гвилим Симкок. На сцената на зала „България“ ще застанат тримата артисти, за които е създадена творбата – Шеку Кане-Мейсън, Джес Гилъм и Бен Голдшайдър. На диригентския пулт ще бъде маестро Найден Тодоров.

Софийската филхармония не се присъединява към този проект след неговата премиера. Тя е в него от самото начало. Концертът е създаден по съвместна поръчка на BBC Proms, Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на Брмингам и Антверпенския симфоничен оркестър. Така българският национален оркестър застава редом до водещи европейски музикални институции не само като изпълнител, но и като създател на нов симфоничен репертоар.

Световната премиера на творбата ще се състои на 6 септември в рамките на BBC Proms със СИмфоничния оркестър на BBC под диригентството на Сакари Орамо. София е първият град след Лондон, в който концертът ще бъде изпълнен.

Още преди първия му тон творбата привлече вниманието на британската преса. Критикът на The Guardian Том Сървис я открои сред премиерите на тазгодишните BBC Proms, които очаква с най-голям интерес, а The Times включи лондонския концерт сред най-значимите събития във фестивалната програма.

Причината не е само в необичайния състав. Сопран саксофонът, валдхорната и виолончелото принадлежат на различни звукови светове и рядко застават като равнопоставени солисти пред симфоничен оркестър. Гвилим Симкок превръща именно тази привидна несъвместимост в източник на енергия, движение и музикален диалог. Особено интересни са и тримата изключителни музиканти. Тяхната история започва много преди написването на концерта. През 2016 г. Шеку Кане-Мейсън, Джес Гилъм и Бен Голдшайдър са финалисти в един от най-силните конкурси BBC Young Musician. Победител тогава е Шеку Кане-Мейсън.

Десет години по-късно те се срещат отново – вече като международно признати артисти и като вдъхновение за произведение, създадено специално за тях.

Шеку Кане-Мейсън е сред най-разпознаваемите виолончелисти на своето поколение, който привлече вниманието на милиони зрители по света с изпълнението си на сватбата на принц Хари и Меган Маркъл и който днес е редовен гост на най-престижните оркестри, концертни зали и фестивали. Джес Гилъм промени мястото на саксофона върху класическата сцена със своята непосредственост, виртуозност и способност да привлича нови публики.

Бен Голдшайдър се утвърди като един от водещите млади валдхорнисти – музикант с изключителна техническа свобода и ярко сценично присъствие.

Към тях в София ще се присъедини и самият Гвилим Симкок. Композиторът ще участва в изпълнението на оркестровото пиано, превръщайки българската премиера в непосредствена среща между автор, солисти, оркестър и публика.

Симкок е музикант, за когото границите между класическата традиция, джаза и импровизацията никога не са били непреодолими. Носител на British Composer Award и бивш артист от програмата BBC Radio 3 New Generation Artists, той създава музика със силна архитектура, ритмична свобода и разпознаваем собствен почерк.

Втората част на вечерта ще донесе още едно събитие – световната премиера на Симфония „Вертхайм“ от австрийския композитор Роланд Баумгартнер.

Баумгартнер ще бъде специален гост на Софийската филхармония и ще присъства на първото изпълнение на своята творба.

Така само в рамките на една вечер публиката ще чуе произведение, което пристига в София непосредствено след световната си премиера на BBC Proms, и симфония, която ще прозвучи за първи път именно в зала „България“.

Двама композитори ще бъдат лично сред изпълнителите и публиката. Трима от най-ярките британски музиканти на своето поколение ще излязат като солисти. А Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров ще се окажат в самия център на момента, в който новата музика започва своя живот.

Билети за изключителното събитие са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.



