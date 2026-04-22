Световноизвестният диригент и композитор Кристиян Ярви дебютира със Софийската филхармония

На 23 април от 19:00 ч. в зала „България“ Софийската филхармония посреща харизматичния Кристиян Ярви – артист с ярък международен профил, наследил не само името, но и мащаба на легендарния си баща Нееме Ярви. Диригент, композитор и продуцент с безпогрешен усет към новото, той е сред онези музиканти, които разширяват границите на симфоничното изкуство, съчетавайки класическа традиция с щипка джаз импулс. За разлика от баща си и по-големия си брат Пааво Ярви, Кристиян се утвърждава с по-експериментален профил, създавайки формации като Absolute Ensemble и Baltic Sea Philharmonic, с които разширява границите между класика, джаз и електронна музика.

Програмата на вечерта очертава музикален път от северната чувствителност на съвременния звук до героичния романтизъм на голямата симфонична традиция.

В началото публиката ще чуе „Aurora“ от Кристиян Ярви – творба от неговия албум Nordic Escapes, вдъхновена от мистичната красота и вътрешната тишина на Севера. Музиката носи усещане за движение и простор, като звуков пейзаж, в който природата и въображението се срещат.

Следва Концертът за флейта и оркестър от Волфганг Амадеус Моцарт, със специалното участие на талантливия гръцки флейтист Статис Карапанос. Произведението носи прозрачността, лекотата и онзи ясен, естествен дъх на класиката, който превръща простотата във висша форма на изящество.

Кулминацията на вечерта е Симфония №2 от Ян Сибелиус – най-обичаната и най-често изпълнявана симфония на финландския композитор. Тя впечатлява със своята мащабна драматургия, богата емоционална палитра и героичен устрем, съчетан с фина романтична чувствителност. В интерпретацията на Кристиян Ярви това произведение обещава да се превърне в силен емоционален разказ за светлината, волята и надеждата.

Поканата към Кристиян Ярви е естествена част от последователната артистична линия на маестро Найден Тодоров, който през годините утвърждава Софийската филхармония като пространство за срещи между публиката, оркестъра, големите диригентски личности на нашето време и шедьоврите на световната класика.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България" и в Ивентим.

