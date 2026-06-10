Иван Пенчев празнува ЧРД с концерт между вековете

На 13 юни от 19:00 часа в Зала „България“ международният фестивал „Софийски музикални седмици“ ще предложи едно от колоритно и вдъхновяващо събитие в своята програма – концерта „Резонанси: От барок до джаз“ с участието на цигуларя Иван Пенчев и пианиста Иля Овчинников.

Концертът има и личен повод – рождения ден на примариус на QUARTO квартет Иван Пенчев, един от обичаните български музиканти, който избира да сподели празника си с публиката чрез любимата музика, която най-силно го вдъхновява.

Негов партньор на сцената ще бъде пианистът Иля Овчинников – с впечатляваща международна кариера, чиито концерти се отличават с виртуозност, артистична свобода и изключителна чувствителност към музикалния детайл. Срещата между двамата музиканти обещава не просто концерт, а истински празник на музикалното общуване през вековете.

„От Барок до Джаз“ - повече от три столетия музикална история, обединени от духа на виртуозност, импровизация и свобода на изразяване. Публиката ще чуе знаменитата „Шакона“ на Томазо Витали, емоционалната Соната за цигулка и пиано на Джордже Енеску, огнената „Унгарска рапсодия“ от Бела Барток и блестящата концертна фантазия „Циганка“ на Морис Равел.

Кулминацията на вечерта ще бъде специално аранжираната за цигулка и пиано версия на легендарната „Spain“ от Чик Кърия – произведение, което съчетава джаз, класика и испански колорит в едно от най-разпознаваемите музикални произведения на ХХ век.

„Резонанси“ е концерт, който съзнателно излиза извън традиционния класически канон и предлага различен поглед към музикалната история. Вместо познатите шедьоври на виенските класици, вечерта поставя във фокус произведения, които носят ярка индивидуалност, страст и непредвидимост. От бароковата експресивност до свободния дух на джаза, музиката ще разкрие безкрайните възможности на цигулката и пианото да разказват истории отвъд времето и жанровете.

Това ще бъде вечер на виртуозност и емоция, на приятелство и споделено музициране – концерт, който превръща рождения ден на един артист в празник за всички любители на музиката.

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