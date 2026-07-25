Защо в Пловдив се усеща като 67°C? Термокамери показаха шокиращи температури по улиците

Въпреки че Пловдив не държи температурните рекорди на България, през лятото жегата там се усеща значително по-силно. Причината не е само в градусите, а в комбинацията от безветрие, каменни настилки, асфалт и гъсто застрояване, които превръщат града в своеобразен „топлинен остров“, съобщава bTV.

Това показват и кадри от термокамери на „Грийнпийс България“, заснели улици и площади с температури над 67°C на пряка слънчева светлина.

Жителите на Пловдив не крият, че горещините се усещат тежко.

„Много е топло“, казват хора, които определят престоя навън по обяд като изключително труден.

Защо в Пловдив е толкова задушно?

Според директора на департамент „Метеорология“ в НИМХ доц. Лилия Дочева през последните две десетилетия топлинните вълни в Южна България зачестяват, а Пловдив е сред градовете, които най-силно усещат ефекта им.

Заместник-кметът по екология Иван Стоянов обяснява, че Родопите ограничават движението на въздушните маси, а множеството сгради, автомобили и асфалтови настилки задържат топлината. Именно затова градът често изглежда „оцветен в червено“ при термографските снимки.

Лекари предупреждават

Специалистите съветват хората да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня, да носят шапки и да приемат достатъчно вода.

Особено уязвими са възрастните хора, малките деца и пациентите с хронични заболявания. Според медиците високите температури могат да доведат до разширяване на кръвоносните съдове, прилошаване, колапс и топлинен удар.

Какви мерки предприема общината?

За да намали ефекта от горещините, Община Пловдив разширява поливните системи, оросява и мие улиците, раздава вода в най-горещите дни, поддържа обществените чешми и фонтани и продължава мащабното залесяване.

По данни на местната власт всяка година се засаждат между 1800 и 2000 дървета, а в плановете влиза и ограничаване на движението на автомобили с високи вредни емисии в централната градска част.