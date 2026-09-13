Жегата удари Европа на най-болезненото място
Рекордно ниските реки поставят под напрежение електроснабдяването, транспорта и живота на милиони хора
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Рекордно ниските реки поставят под напрежение електроснабдяването, транспорта и живота на милиони хора
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Страната продължава да се бори с рекордно високи температури и стотици спешни случаи, свързани с жегите
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Дъждове, циклон и сняг ще превземат страната до края на седмицата
Най-сериозни валежи се очакват в крайните южни райони
Високите температури са още един фактор, който влияе върху бурното разпространение на пожарите
В София започва продължителната гореща вълна на 8 август, ще продължи чак до 18 август
Страната ни ще попадне под влиянието на африкански купол
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От АПИ призоваха шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост
Високите температури могат да имат сериозни ефекти върху физическото ви здраве
Решението за опазването му трябва да бъде взето от всички страни