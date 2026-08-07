Жегата удари Европа на най-болезненото място

Горещата вълна в Европа вече се превръща от изпитание за хората в сериозна заплаха за енергийната и транспортната инфраструктура на континента. Италия предприе безпрецедентна стъпка и постави всички големи градове под най-високата степен на здравна тревога, докато температурите на места преминаха 40 градуса. В Унгария и Румъния рекордно ниското ниво на Дунав вече засяга работата на атомните централи, а властите гасят осветлението и призовават хората да пестят електроенергия. Германия също усеща удара - ниският Рейн затруднява корабоплаването и оскъпява превоза на товари.

Италия под червена тревога

Предупреждението обхваща цяла Италия - от Палермо на Сицилия до Болцано в планинския север. Червеният код означава продължителни високи температури със сериозен риск не само за възрастните и болните, а за цялото население. В северната област Емилия-Романя термометрите достигнаха 42,8 градуса.

В Асизи поклонници, събрали се за посещението на папа Лъв по повод 800-годишнината от смъртта на Свети Франциск, бяха пръскани с вода заради парещото слънце. В Рим туристите вървяха с чадъри и потапяха ръцете си във фонтаните в опит да намерят поне малко прохлада.

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света, а настоящото лято вече донесе серия от температурни рекорди и разрушителни пожари. Според експерти, цитирани от Ройтерс, икономическите щети само от горските пожари през това лято вече надхвърлят 15 млрд. евро.

Дунав постави атомни централи на ръба

Особено тревожна е ситуацията в Унгария. Рекордно ниското ниво на Дунав принуди страната да ограничи до минимум работата на единствената си атомна електроцентрала „Пакш“, която използва водата на реката за охлаждане. Правителството изключи декоративното и ненужното нощно осветление на държавните институции, включително на парламента, голяма част от замъка Буда и Верижния мост.

Румъния стигна до още по-драстични действия. Единият от двата реактора на АЕЦ „Черна вода“ вече е спрян, а властите подготвят потапянето на четири баржи, натоварени с камъни, за да отклонят повече вода от Дунав към единствения останал работещ реактор. Операцията трябва да удължи работата му от около пет-шест до девет-десет дни. Дебитът на Дунав в Румъния е паднал до исторически минимум от 1400 куб. метра в секунда - около една трета от обичайното за август.

В Букурещ уличното осветление е намалено с една трета, а през нощта светлините на известни сгради и музеи се изключват. Правителството вече е разработило и схема за поетапно ограничаване на електрозахранването за промишлени потребители, ако енергийната ситуация се влоши.

Молдова предупреди за режим на тока

В Молдова, където температурите надхвърлят 38 градуса, властите отправиха нов призив домакинствата да ограничат потреблението на ток. Ако натоварването на системата не спадне, страната може да стигне до поетапни прекъсвания на електрозахранването, тъй като Украйна и Румъния също изпитват недостиг и трудно могат да помогнат в пиковите часове.

Рейн също започна да отстъпва

Ниските води вече удрят и една от най-важните транспортни артерии на Европа. По Рейн в Германия част от корабите могат да плават само със силно намален товар, а някои превози са спрени. Това увеличава разходите за транспорт на зърно, минерали, въглища и петролни продукти и пренася последствията от сушата директно върху икономиката.

Австрия също записа исторически температурен рекорд - 41,2 градуса в Бад Дойч-Алтенбург, след като само ден по-рано Виена беше достигнала 41 градуса. Жегата обхваща и Западните Балкани, а температури около и над 40 градуса се регистрират в все по-голяма част от Централна и Южна Европа.