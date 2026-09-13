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Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
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Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
В петък ще остане ветровито, с променлива облачност
Високите температури натоварват здравето на хората
Рязко е намалял дебита на водоизточниците от жегите
Очаква ни необичайно дълга гореща вълна с продължителност над 5 дни
Многократните събуждания остават незабелязани, но при рискови пациенти натоварването може да има сериозни последици
Високите температурите ще продължат до края на седмицата
Почти цялата страна е с жълт код, докато Черноморието остава по-прохладното изключение
Влизаш и за 5 минути започваш да се охлаждаш
Далеч сме от температурните рекорди
Рекордно ниските реки поставят под напрежение електроснабдяването, транспорта и живота на милиони хора
Жегата няма намерение да отстъпва, а вторник и сряда могат да донесат 38-39 градуса
Жълт код за опасни жеги е в сила за по-голямата част от страната днес
Нова екстремна гореща вълна се очаква през следващите дни
Властите издадоха предупреждения за екстремни жеги
Температурите постепенно ще се повишават с всеки изминал ден
Слънцето вдига температурите до 36 градуса, но край брега ще бъде по-прохладно с приятни 26-29 градуса
До 19 юли в цялата страна са регистрирани 9800 смъртни случая
Леките дишащи тъкани и защитата от ултравиолетовите лъчи остават решаващи
Днес термометрите ще покажат до 36 градуса, а в София - около 31 градуса